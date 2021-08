Alinhado ao Planalto, Rogério aprova escolha de Bolsonaro para a Procuradoria-Geral da República

Ex-líder do PT no Senado Federal, o senador Rogério Carvalho aprovou ontem, no Plenário da Casa, o nome de Augusto Aras, escolha pessoal de Jair Bolsonaro, para seguir no comando da Procuradoria-Geral da República (PGR) pelos próximos dois anos

Essa é a segunda vez, este ano, que o senador petista se alinha aos interesses do Palácio do Planalto no Congresso. Em fevereiro, Rogério, então líder do PT, orientou a bancada do partido a apoiar a eleição de Rodrigo Pacheco (DEM/MG), candidato de Bolsonaro, à presidência do Senado.

Como contrapartida a este controverso apoio ao candidato chapa branca, Rogério assumiu o comando da Terceira Secretaria do Senado e pôde indicar a destinação de recursos das emendas de relator, um mecanismo nada transparente utilizado pelo governo para privilegiar aliados com verbas do Orçamento da União.

Nas redes sociais, a movimentação petista em defesa dos interesses do presidente da República foi revelada pelo senador Alessandro Viera (Cidadania), que agora se diz eleitor arrependido de Bolsonaro. Segundo o delegado, o apoio do PT a Aras é uma “demonstração de casamento de conveniência”.

Por. Nélio Miguel Jr