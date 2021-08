Aracaju vacinou 10.924 pessoas no segundo dia de repescagem geral

A Prefeitura de Aracaju segue avançando com o cronograma de imunização dos aracajuanos contra a covid-19. Esta quarta-feira, 25, marcou o segundo dia de repescagem geral, que seguirá até a sexta-feira, 27, e visa alcançar toda a população a partir dos 18 anos com a primeira dose.

As pessoas que tinham agendamento para a segunda dose seguem com prioridade. O dia também marcou o início da nova antecipação da segunda dose (D2) de AstraZeneca e de Pfizer.

Nesse sentido, foram vacinados neste segundo dia de repescagem 8.146 aracajuanos que ainda não tinham recebido a primeira dose da vacina contra a covid-19. Com relação à aplicação da segunda dose, foram 2.778 vacinados.

Com mais esse quantitativo diário, a capital sergipana chegou à marca de 433.125 pessoas vacinadas com a primeira dose até o momento, o que representa 65,14% da população.

Se consideradas as pessoas acima de 18 anos, que são o público-alvo desta etapa do Plano Nacional de Imunização, o total de imunizados é de 84,28%.

Locais

Para receber a primeira dose, o público que se enquadra nesta etapa poderá se dirigir a cinco pontos fixos, das 8h às 16h. São eles: Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque e Shopping (Bairro Industrial); Estação Cidadania (Bugio); Universidade Tiradentes (Farolândia); e Uninassau (avenida Augusto Franco). É obrigatório apresentar um documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju, em nome da pessoa ou dos pais, com validade dos últimos seis meses.

Os dois drive-thrus (Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores) também estão vacinando com a primeira dose da Repescagem. A Sementeira funciona em horário estendido das 8h às 19h, já o 28º BC das 8h às 16h. Para esses locais, continua sendo necessário se cadastrar no portal “VacinAju” e aguardar liberação do código autorizativo.

AstraZeneca e da Pfizer

Quem deve receber a segunda dose da AstraZeneca ou Pfizer até 4 de setembro, precisa ficar atento aos locais. Os pontos referentes à D2 de AstraZeneca são: UBSs Santa Terezinha, Cândida Alves, Edézio Vieira de Melo, Hugo Gurgel, Augusto Franco, Pio Décimo, das 8h às 16h; e drive do Parque da Sementeira, que funciona das 8h às 17h.

A D2 de Pfizer está disponível em três pontos de vacinação: no drive do Parque da Sementeira (das 8h às 17h), no Externato São Francisco (bairro Suíssa) e no auditório Antônio Alves, anexo à Escola Presidente Vargas, das 8h às 16h, no Siqueira Campos.

Para ser vacinado, basta levar o cartão de vacina comprovando que tomou a primeira dose, um documento com foto e CPF e um comprovante de residência de Aracaju no nome da pessoa que vai tomar a vacina.

Com a nova data, houve mudança nos pontos. O auditório anexo à escola Presidente Vargas passa a ser local de vacinação da segunda dose de Pfizer e a UBS Augusto Franco passa a atender pessoas que receberam AstraZeneca.

Foto: Marcelle Cristinne