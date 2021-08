Campanha estimula o consumo de pescado entre os sergipanos

Movimento será realizado de 1 a 15 de setembro e envolverá 35 bares e restaurantes

De 1 a 15 de setembro será realizada em todo o país a 18º edição da Semana do Pescado. A ideia da campanha é reunir toda a cadeia produtiva com o objetivo de fomentar e desenvolver o consumo desse produto no varejo e food service brasileiro. Em Sergipe o movimento será promovido pela primeira vez e contará com uma série de atrativos.

A iniciativa busca também consolidar uma segunda época de grande consumo do pescado, além da Semana Santa, e instituir uma cultura duradoura de promoção de peixes e frutos do mar. Um outro foco do movimento é conscientizar o público sobre os benefícios destes produtos, ricos em proteínas, sais minerais, vitaminas e ômega 3.

Durante o período, 35 bares e restaurantes irão indicar um item de seu cardápio para divulgação e comercialização. A proposta de trabalhar junto a esse segmento se dá pela sua importância para o setor de pescado. Cerca de 60% de toda a produção nacional é direcionada ao mercado de alimentação fora do lar. Além disso, as ações de promoção dos peixes e frutos do mar realizadas na campanha refletem em um significativo aumento do consumo. Relatos em edições anteriores apontaram aumento de vendas superiores a 30%.

Um outro atrativo é a realização de uma feira de pescados de forma semelhante a que é promovida anualmente pela Prefeitura de Aracaju no período que antecede a Semana Santa. A estrutura será disponibilizada ao público na Praça de Eventos do Mercado Central entre os dias 9 e 11 de setembro.

Também no dia 9 será promovido um encontro de negócios, em Ilha das Flores, entre jovens do Quilombo Bongue que estão sendo atendidos pelo Sebrae e donos de restaurantes. A ideia é viabilizar a inserção dos quilombolas na cadeia de fornecedores de produtos para esses estabelecimentos. Já no dia 10 será realizada a inauguração do Centro Gastronômico, também naquele município, que tem como diferencial a criação de uma hamburgueria para comercialização de sanduíches feitos com peixe e camarão.

Consumo ainda é pequeno

“Quando falamos em pescado as pessoas associam apenas ao peixe, mas o termo diz respeito ás espécies marinhas, de água doce ou salgada e criadas em cativeiro ou não. Isso também envolve milhares de produtos que já estão em nosso cotidiano, como crustáceos e moluscos. Queremos com essa campanha desmistificar alguns algumas questões, como a de que esses produtos são difíceis de serem preparados e de que seu consumo deve priorizado apenas em datas especiais, como a Quaresma”, explica a analista técnica do Sebrae, Luciana Oliveira.

Dados do IBGE mostram que apesar de todos os benefícios, o consumo de pescado no Brasil ainda é baixo. Somente em relação à ingestão de peixes, cada brasileiro consome em média sete quilos por ano, número abaixo dos doze quilos recomendados pela Organização Mundial de Saúde.

Já em relação à produção, o Brasil já foi considerado o país com maior potencial para o desenvolvimento da pesca e aquicultura. Hoje, ocupa apenas a 13ª posição na produção de peixes em cativeiro e é o 8º na produção de peixes de água doce. De acordo com a Associação Brasileira de Piscicultura (Peixe BR), a piscicultura brasileira avançou 5,93% em 2020, registrando uma produção de 802 mil toneladas, gerando uma receita de R$ 8 bilhões e cerca de um milhão de empregos diretos e indiretos.

A Semana do Pescado ocorre anualmente na primeira quinzena de setembro e possui como foco ações promocionais e eventos gastronômicos. Em Sergipe as ações são promovidas por meio de uma parceria entre o Sebrae, a Fecomércio, a Abrasel/SE e Prefeitura de Aracaju. Em âmbito nacional a campanha também conta com o apoio de associações nacionais de pesca e de criadores de camarão, além do Ministério da Agricultura e Associação Brasileira de Supermercados.

Foto assessoria

Por Wellington Amarante