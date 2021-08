Comitê sobre a Covid mantém toque de recolher só aos sábados e proíbe uso de paredões e forrós

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse nesta quinta-feira (26) que, diante do cenário epidemiológico observado em Sergipe, em que temos uma redução nos casos, óbitos e no contágio pela Covid-19, o Comitê Técnico Científico e de Atividades Especiais decidiu por flexibilizar algumas atividades essenciais e não essenciais, além de manter o toque de recolher apenas aos sábados (da 0h às 5h do domingo).

– Graças a Deus, ao avanço da vacinação e às medidas restritivas adotadas aqui, chegamos hoje a um patamar baixo nos números da pandemia no estado, mas não podemos baixar a guarda. Desta forma, algumas atividades essenciais e não essenciais aumentam a sua capacidade máxima de 50% para 75%. Já adianto que, em caso de os números voltarem a subir, podemos voltar a restringir novamente qualquer uma destas medidas, disse Belivaldo.

Também estão autorizadas apresentações artísticas de pequeno porte, com até seis artistas, em bares, restaurantes e festas. Eventos esportivos em geral, inclusive a chamada pega do boi, podem acontecer, mas sem a presença de público e nenhum tipo de evento festivo na concentração, como paredões e forrós.