Deputados prestigiam a apresentação do Projetar.SE

Dentro das comemorações dos 60 anos do Banco do Estado de Sergipe (Banese), na noite dessa quarta-feira (25), no Museu da Gente Sergipana, o Banese e o Governo do Estado fizeram a apresentação para os deputados estaduais, prefeitos municipais e a imprensa do Projetar.SE, que se trata de um projeto voltado para garantir assistência técnica gratuita para os gestores sergipanos com o intuito de viabilizar a aceleração de obras contratadas com recursos captados junto ao Governo Federal.

Em seu discurso para os presentes, o governador Belivaldo Chagas explicou que a iniciativa tem por objetivo claro de agilizar os projetos dos municípios sergipanos, numa iniciativa que apoia, diretamente, o desenvolvimento do Estado como um todo, garantindo qualidade de vida para o povo. “O Banese é um banco que orgulha os sergipanos e torna-se, cada vez mais, um agente de desenvolvimento do Estado”, celebrou o chefe do Executivo.

“O projeto tem pouco mais de três meses e nós iniciamos um piloto, para testar se a nossa hipótese era válida, e conseguimos constatar que sim. Encontramos prefeituras com convênios próximos ao vencimento sem haver ainda projeto constituído pra usufruir dos recursos. Então, a partir daí, começamos a aplicar a metodologia do projeto que identifica esses recursos, para avaliar para qual finalidade ele é orientado e a partir disso, construir projetos que de fato façam esses recursos serem investidos”, explicou o presidente do Banese, Helom Silva.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), reconheceu o esforço do governo do Estado e do Banese, através do seu Instituto, pelo avanço em apostar em um projeto tão importante para o crescimento de Sergipe. “Quando você auxilia um município a acelerar e concluir uma obra pública, você está prestando um serviço fundamental para aquela comunidade. Obra pronta é sinal de desenvolvimento e qualidade de vida, que também se associa a uma economia forte e pujante, além da geração de emprego e renda para o nosso povo”.

O líder do governo na Alese, deputado estadual Zezinho Sobral (PODE), parabenizou o Banese pela iniciativa inovadora com o Projetar.SE. “Em parceria com o Governo do Estado, este projeto assegura para que todas as prefeituras sergipanas tenham a possibilidade de ver sonhos realizados, de interagir com uma instituição capaz de viabilizar projetos, garantindo efetividade aos recursos públicos, às emendas parlamentares, garantindo desenvolvimento econômico. Há uma metodologia capaz de atender aos anseios do nosso povo, transformando a realidade de muitos municípios”.

O deputado estadual Luciano Pimentel (sem partido) se revelou “maravilhado” pela iniciativa do Governo do Estado com o Banese. “Excelente! Nós tivemos hoje a grande oportunidade de conhecer esse projeto (Projetar.SE) que é fantástico e vai ajudar muito aos municípios para terem acesso aos benefícios das operações e auxiliar para que os prefeitos possam desenvolver e acelerar projetos. Há de se registrar e destacar também a apresentação do poeta popular Bráulio Bessa, com uma história de vida belíssima e inspiradora com tanta valorização do Nordeste”.

A deputada estadual Diná Almeida (PODE) também avaliou como muito positiva a iniciativa do Projetar.SE. “Isso é uma ação do governo do Estado que vai ajudar e dignificar os municípios sergipanos. É um apoio técnico que vai auxiliar na realização dos projetos que, muitas vezes, ficam parados por conta de alguns entraves. Gostaria muito que essa iniciativa já tivesse chegado há muito tempo, quando meu esposo estava prefeito municipal. Isso lhe auxiliaria bastante! Temos que fortalecer e investir o Banese, para garantir que os investimentos voltem para a nossa gente”.

(*) Com informações do Governo do Estado e Banese

Por Habacuque Villacorte (*)

Foto: Joel Luiz