Devinho Novaes está pronto para retomada com novo show

O cantor Devinho Novaes se reinventou durante a pandemia e não parou de produzir. Lançou discos, realizou lives e participou de diversos eventos virtuais sempre com a presença da solidariedade. Mas o Boyzinho está com saudades do contato direto com o público e está na contagem regressiva para retornar aos palcos após 16 longos meses. Ele volta com novo show para a alegria dos fãs com novas turnês a partir de setembro. Lembrando que a agenda de shows já está aberta.

Durante este período, Devinho continuou em contato com os fãs de todo o país através das redes sociais e se manteve focado em seu trabalho. Lançou 5 hits inéditos que ficaram entre os mais ouvidos e baixados nas plataformas digitais, são eles: Ana , Sócio (com participação do Unha Pintada), OMS (com participação da Dupla Diego e Vítor Hugo) , Brincadeirinha (com participação do Menor Nico) e o último, lançado no dia 13 de agosto ‘Love Gostoso’ com participação da dupla goiana Max e Luan, além de 4 CDs promocionais sendo o último entitulado “Nunca foi Brincadeirinha” alcançando mais de 4milhões de Plays.

O artista fez duas lives próprias marcando recordes de visualizações com um grande alcance em todo o país. As lives foram ‘Minha História’ e ‘Nunca foi brincadeirinha’.

Muito solidário e sempre preocupado com as causas sociais, o Boyzinho doou o seu cachê do show da live do ‘Arrasta-pé do 18 do Forte’, onde foram arrecadadas 3.250 cestas básicas que foram doadas aos músicos, artistas e equipes de Back Stage do setor musical Sergipano, além da comunidade do bairro 18 do Forte que faz o maior São João de Bairros da capital. Mais uma vez eles pediram a participação de Devinho Novaes que aceitou o convite na mesma hora com muita alegria.

O cantor ainda participou em julho, em Goiânia, da gravação do DVD do artista paraense Faezinho. Retornou a Goiânia em agosto para fazer uma participação no DVD de Luciano Lins, a nova aposta da ‘Diamantes Produções’ que já tem em seu casting a dupla João Bosco e Gabriel.

Devinho está pronto e muito ansioso para a retomada dos shws com uma grande agenda com participações em DVDs, gravação de clipes, turnês e a divulgação do seu novo trabalho com a música ‘Love Gostoso’

O primeiro compromisso em setembro é no dia 1º onde ele vai fazer uma participação no DVD da cantora Danieze Santiago em Fortaleza. E no dia 22 de setembro ele vai viajar para Manaus para fazer uma participação especial no DVD do Uendel Pinheiro.

De lá, ele segue direto para São Paulo para fazer uma turnê com sete shows entre 24 e 26 de setembro nas melhores casas de show da Terra da Garoa.

Ainda em São Paulo o Boyzinho vai gravar música e clipe com o Mc Ryanzinho, a nova aposta do Kondzila que é a maior produtora de Funk do Brasil e reveladora de talentos com seu canal no YouTube com mais de 65 milhões de inscritos. No dia 28, na Praia de Tamandaré em Pernambuco o Boyzinho participa do DVD do Allejandro Swingado e segue com agenda aberta para shows.

Pronto para retomada e muito feliz com sua carreira, o Boyzinho mandou avisar que não para por aí. Além dos shows e todos esses trabalhos que serão feitos neste mês, virão muito mais novidades. O talentoso artista faz parte do casting Teo Santana Produções .

Fonte e foto assessoria