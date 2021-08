Dispensação de medicamentos do Centro de Atenção à Saúde ocorrerá presencialmente

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), através do Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case), informa que a partir do dia 1ª de setembro, a dispensação de medicamentos para usuários que residem em Aracaju, volta a ser realizada presencialmente. Além disso, os pacientes que moram na Grande Aracaju podem optar em receber os insumos também na sede da unidade.

A entrega domiciliar foi ampliada para todos os usuários do Case que moram na capital com o objetivo de evitar aglomerações, prevenir a transmissão da Covid-19 e garantir a biossegurança dos pacientes. Com o avanço da vacinação e redução de casos da doença no estado, o serviço voltará gradativamente à normalidade. “Com todo cenário positivo que o Estado vem apresentando, como a larga escala de vacinação, bem como a reabertura da maioria dos serviços, também estamos retomando o atendimento presencial de forma gradativa”, salienta a coordenadora.

Quanto aos usuários do interior do Estado cadastrados no Centro de Atenção à Saúde, estes continuam a se utilizar do Serviço de Atendimento ao Preposto, instalado nos municípios sergipanos para servir de intermediário entre o Case e o usuário. Assim, o representante do município retira o medicamento e o entrega ao paciente.

A coordenadora pede que os usuários obedeçam ao cronograma de atendimento. “Fizemos a separação das datas visando a não aglomeração para respeitar as medidas sanitárias. Logo, vamos atender os pacientes de acordo com cronograma previamente divulgado. Todos os pacientes já tiveram acesso ao cronograma, no ato da entrega do medicamento”, concluiu.

Confira o cronograma

O primeiro bloco inicia entre os dias 1º a 08 de setembro e receberão medicamentos as pessoas beneficiadas entre os dias 02 a 06 de agosto; o segundo bloco é entre 09 a 16 de setembro e devem comparecer os pacientes que fizeram retiradas de 09 a 18 de agosto; o último bloco de atendimento do mês é entre 17 a 31 de setembro e devem retirar os medicamentos, os usuários beneficiados entre 19 a 31 de agosto.

