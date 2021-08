Eduardo Amorim entra em cena e fala sobre o abandono obra do Hoslpital do Câncer no Estado

O presidente do PSDB Sergipe, ex-senador Eduardo Amorim, em entrevista, nesta quinta-feira, 26, à Xodó FM, de Propriá, destacou sua atuação parlamentar para o desenvolvimento do município e de toda a região do Baixo São Francisco. Ele também falou sobre a reportagem exibida em rede nacional pelo Jornal da Record sobre o abandono da obra do Hospital do Câncer de Sergipe.

“Já se passaram dez anos da primeira emenda, mas até o momento o Hospital do Câncer não foi construído. E olhe que tem dinheiro na conta, embora boa parte dos recursos tenha sido perdida porque a obra não foi iniciada. O que justifica isso? Falta prioridade. Enquanto isso, milhares de pessoas perderam suas vidas por falta de um tratamento oncológico digno”, ressaltou.

Sobre as próximas eleições, o presidente do PSDB Sergipe destacou a necessidade de nomes diferentes e com capacidade administrativa para o cargo de governador, a exemplo do ex-prefeito Valmir de Francisquinho. “Pois os que estão há anos no poder contribuíram para ampliar os problemas do Estado em todas as áreas. Já fomos referência, mas hoje temos os piores indicadores”, frisou.

Recursos para Propriá – A atuação enquanto deputado federal e senador também foi abordada por Eduardo Amorim na entrevista. Ele lembrou de sua luta para que Sergipe contasse com um Campus da Universidade do Vale do São Francisco – Univasf. “Que seria instalada em Propriá para atender todo o Baixo São Francisco. Fui em busca disso porque acredito que a Educação transforma vidas, assim como ela transformou a minha”, ressaltou.

Vale destacar ainda que foram mais de R$ 4,4 milhões destinados por Eduardo Amorim para o desenvolvimento de Propriá. Emendas para o custeio e equipamentos de Saúde, pavimentação de ruas, cultura, além da aquisição de veículos e máquinas. “Também encaminhei recursos para aquisição e implementação de sistema de segurança por videomonitoramento no município, atendendo a uma solicitação da Guarda Municipal”, concluiu.