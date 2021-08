Em ‘Nos Tempos do Imperador’, Eudoro tentará tomar lugar de Tonico em eleição

Tonico (Alexandre Nero) está se dando muito mal em Nos Tempos do Imperador. O vilão se achou o maior espertão ao derrubar a candidatura de Floriano (Lucci Ferreira) a deputado e tomar seu posto, mas ele acabou sendo sequestrado e preso no celeiro do rival.

Preocupado com o sumiço de Tonico, Nélio (João Pedro Zappa) começou a buscar o amigo com a ajuda de Eudoro.

Sem sucesso nas buscas, Nélio fica desesperado ao pensar na possibilidade de Tonico ter sido assassinado. Já Eudoro, em vez de se preocupar com o sumiço do sócio e futuro genro, vislumbra uma oportunidade de se dar bem com a desgraça de Tonico.

Enquanto isso, em seu cativeiro, Tonico tenta arrebentar a corda com a qual Jerusa e Floriano o amarraram para conseguir sair do porão.

Por Gshow — Rio de Janeiro