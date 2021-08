Fábio Reis e Codevasf assinam ordens de serviço pavimentação

Constituindo a primeira etapa da garantia de recursos feita pelo deputado federal Fábio Reis (MDB-SE) junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para pavimentações em diversos municípios sergipanos, foram assinadas as ordens de serviço nesta quinta-feira (25) na sede da superintendência Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), em Aracaju, para início das obras em cinco localidades diferentes.

Os recursos para pavimentação asfáltica que será executada pelo companhia nos municípios de Propriá, Salgado, Riachão do Dantas, Riachuelo e Laranjeiras são na ordem de R$ 3 milhões, sendo R$ 1 milhão para este último e R$ 500 mil para os demais. Na segunda etapa, mais municípios do estado de Sergipe serão beneficiados com a conquista do deputado federal Fábio Reis.

“Esta é apenas a primeira etapa dessa conquista que fomos buscar em Brasília em prol de diversos municípios de várias regiões do nosso estado. Quando a gente alinha um trabalho sério em benefício da população, colocando as pessoas em primeiro lugar, à parceria com os prefeitos sergipanos, o resultado é esse: recursos garantidos, obras executadas”, destacou Fábio.

Ele assinou as ordens de serviço ao lado do superintendente da Codevasf, Marcos Alves Filho, e dos prefeitos Juca de Bala (MDB), de Laranjeiras; Dr. Valberto (MDB), de Propriá; Givanildo Costa (PT), de Salgado; Simone Andrade (PSD), de Riachão do Dantas; e Petinho de João Grande (MDB), de Riachuelo.

