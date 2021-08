Givanildo Costa e Fábio Reis assinam ordem de serviço de pavimentação

O prefeito de Salgado, Givanildo Costa, conseguiu mais uma conquista para os salgadenses. Ontem, 25 de agosto, ele esteve na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e assinou uma ordem de serviço para pavimentação asfáltica que vai desenvolver o município.

O benefício é fruto de emenda parlamentar do deputado federal Fábio Reis, que tem se esforçado para atender as demandas do município. E portanto, ajudar o atual gestor a atender as necessidades do povo salgadense. Assim, a pavimentação vai beneficiar diversas vias públicas de Salgado. Um sonho antigo da população, que na gestão do prefeito Givanildo Costa, em breve, vai acontecer de verdade.

O prefeito assinou a ordem de serviço na Codevasf de Aracaju ao lado do superintendente da companhia, Marcos Alves Filho, do próprio deputado federal, Fábio Reis, do vice-prefeito, Miúdo do Tombo, e do secretário municipal de Obras, Silvano dos Santos. “Sem dúvida é uma grande conquista para o nosso município. Essa pavimentação abre caminho para o desenvolvimento que Salgado precisa”, afirmou Givanildo.

Ascom- Prefeito Givanildo Costa (Salgado)