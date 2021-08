Governo de Sergipe vai apoiar dois grandes eventos de natação em águas abertas

Sergipe vai sediar a última etapa da Copa do Brasil de Maratonas Aquáticas (Travessia de Xingó), com realização em 19 de fevereiro de 2022

Além de ser sede para a última etapa da Copa do Brasil de Maratonas Aquáticas (Travessia de Xingó), com realização em 19 de fevereiro de 2022, Sergipe também sediará as etapas Norte, Nordeste e Centro-Oeste de Natação Master em piscinas e águas abertas, previstas para o segundo semestre de 2022.

A reunião em que foi firmada a parceria ocorreu na manhã da última quarta-feira (25), na qual o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, reuniu-se com o coordenador de águas abertas da Associação Brasileira de Masters de Natação (ABMN), Gilton Resende. No encontro, foi definido que o Governo do Estado deverá oferecer apoio logístico e infraestrutura para a realização dos eventos esportivos.

Para o secretário Sales Neto, essas competições são extremamente importantes para a movimentação turística. “O diferencial é que estas competições serão realizadas em uma das regiões mais lindas do país, no Lago de Xingó, com a participação de mais de 400 competidores cada uma, fora os familiares. Será um mega evento, que contará com suporte do Governo do Estado”, afirmou Sales.

O coordenador de águas abertas da ABMN em Sergipe, GIlton Resende, agradeceu o apoio do Governo de Sergipe. “Firmamos uma parceria que será fundamental para a realização de dois eventos de natação que vão ocorrer em 2022, e que vão fazer parte do circuito nacional de águas abertas”, disse o coordenador.

Foto Setur