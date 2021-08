Hemose enfrenta dificuldades para manter estoque de sangue

Para reverter o quadro, o Centro de Hemoterapia de Sergipe abriu posto de coleta no RioMar Aracaju

O Centro de Hemoterapia de Sergipe – Hemose – responsável pela assistência hemoterápica de toda a rede hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS), entre hospitais e maternidades, tem enfrentado dificuldades na manutenção do estoque de sangue. Segundo informações da assessoria de comunicação do Centro, durante a pandemia as doações têm apresentado muita oscilação.

“Há 17 meses estamos enfrentando uma redução que varia entre 40 a 70 doações por dia, quando o ideal seria a coleta diária de 130 bolsas de sangue”, ressalta a assessora, Rosângela Cruz. A situação pode comprometer as cirurgias de grande porte, assim como o tratamento dos pacientes oncológicos, com aplasias na medula e anemias crônicas.

Para reverter esse quadro, o órgão firmou parceria com o RioMar Aracaju, oferecendo um espaço diferenciado, com conforto e segurança. O posto de coleta localizado no shopping fica no segundo piso, ao lado da loja Renner. O agendamento para doações no Hemose RioMar deve ser feito as terças-feiras, das 13 às 16h. Já a doação acontece as segundas, quartas, quintas e sextas, das 13h às 16h.

O doador precisa estar bem de saúde, ter idade entre 16 e 69 anos, peso superior a 50 quilos, comparecer ao hemocentro bem alimentado e apresentar um documento oficial com foto. Por conta da pandemia, o candidato à doação não deve apresentar sintomas de vírus respiratório, como tosse, dor de garganta ou febre. Mais informações através dos telefones: l79l 3225-8039 e 3259-3174.

Foto: Divulgação

Da assessoria