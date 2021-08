I Leilão de Bens Imóveis de Propriedade do Estado será conduzido pela empresa Nordeste Leilões

Evento acontecerá no próximo dia 10 de setembro, às 9h e é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead)

A Empresa Nordeste Leilões, representada por Arthur Ferreira Nunes, leiloeiro público oficial com registro na Junta Comercial do Estado de Sergipe sob o nº 01/2020, de 27/02/2020, conduzirá o I Leilão de Bens Imóveis de Propriedade do Estado, a ser realizado no próximo dia 10 de setembro, às 9h. O certame é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead).

A Nordeste Leilões foi credenciada no processo administrativo 2583/2020 – Edital de Credenciamento nº 01/2021, em sorteio, realizado na Sead, no dia 13 de julho deste ano. A empresa foi selecionada para o sorteio após análise dos documentos e por atender todas as condições do edital e seus anexos. Também concorriam ao sorteio os leiloeiros Carlos Vinicius de Carvalho Mascarenhas e Valério César de Azevedo Déda.

Segundo o superintendente de Gestão do Patrimônio do Estado (Supat), Wedson Andrade Nunes, o período de credenciamento da Nordeste Leilões é de 12 meses, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos até o limite previsto na Lei 14.133/21.

Wedson ressalta que cabe à empresa cumprir rigorosamente as normas e procedimentos estabelecidos no edital e no regulamento a que se refere o Decreto Federal nº 21.981/32, dentre eles: promover e responsabilizar-se por toda a publicidade do Leilão, nos termos do referido Regulamento e em conformidade com o presente edital; prestar contas do Leilão à SUPAT/SEAD, em até 15 dias corridos após o leilão, emitindo um relatório final, contendo: o nome completo de cada arrematante, com o respectivo CPF, RG, endereço e telefone, e ainda o valor pelo qual cada Lote foi arrematado, bem como as razões e informações sobre lotes declarados desertos e/ou fracassados.

Para participar do leilão, o licitante deve se cadastrar por meio do link www.nordesteleiloes.com.br. Os interessados podem agendar a vistoria in loco do imóvel oferecido à venda.

O agendamento da visita técnica deve ser feito na Superintendência Geral de Patrimônio/SUPAT, através do e-mail suporte.patrimonio@sead.se.gov.br. A vistoria não é obrigatória para fins de participação.

Serão disponibilizados quatro lotes de imóveis à venda no interior e na capital. Todos os imóveis que irão a leilão não estão mais sendo utilizados na prestação de serviços públicos e estão autorizados às alienações por meio da lei 8.845, de 19 de maio de 2021.

O leilão acontece na modalidade on-line, às 9h da manhã do dia 10 de setembro deste ano.

Imóveis que serão leiloados

LOTE 01: Lote LP-14, com área de 5.457,35m² (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete vírgula trinta e cinco metros quadrados, situado na Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, Bairro Capucho, no Centro Administrativo Governador Augusto Franco – CENAF, no Município de Aracaju/SE; avaliado em R$ 2.742.000,00 (dois milhões e setecentos e quarenta e dois mil reais);

LOTE 02: Lote de terra, medindo 25 metros de largura a frente e fundo, por 40 metros de comprimento em ambos os lados, perfazendo um total de 1.000m², situado a Rua Leobino Figueiredo, no município de Muribeca/SE; avaliado em R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais);

LOTE 03: Terreno acrescido de marinha, medindo 420 m², situado na Rua Niceu Dantas (antiga Rua E), do loteamento Jardim Atlântico, bairro Atalaia Velha, situado no município de Aracaju/SE; avaliado em R$ 343.161,00 (trezentos e quarenta e três mil e cento e sessenta e um reais);

LOTE 04: Terreno, medindo 60 (sessenta) metros de largura por 30 (trinta) metros de comprimento, situado na BR-235, município de Itabaiana/SE; avaliado em R$ 356.450,00 (trezentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta reais).