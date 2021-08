Jailson Silva e Fanese conquistam Prêmio Educar-SE

O diretor da Fanese, Jailson Silva, e a instituição, receberam o Prêmio Educar-SE nas respectivas categorias: ‘melhor diretor de faculdade’ e ‘melhor faculdade’. Eles venceram a premiação através de votação popular realizada pelo ‘Ta em Cartaz’, sob o comando do produtor Jorge Lins. A entrega do prêmio foi realizada nesta quarta-feira, 25 de agosto, em Aracaju.

“Estou muito feliz com os prêmios e quero dividir com todos os alunos e professores que fazem parte da Fanese que é uma faculdade genuinamente sergipana, está em atividade há 24 anos e emprega mais de 250 profissionais de educação no estado. A faculdade se reinventou durante a pandemia e está sempre em busca de melhorias e inovações para os alunos e população sergipana. Agradeço o carinho e força da minha esposa, Larissa Dorvillé e a confiança do empresário Milton Andrade”, comemora Jailson.

O prêmio reafirma o reconhecimento do MEC que elegeu a Fanese como a melhor instituição particular de Sergipe.

Fonte e foto assessoria