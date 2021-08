Janier  celebra criação de programa assistencial para órfãos da Covid

Autora da indicação que pede a criação de um programa assistencial para amparar os órfãos da pandemia do novo coronavírus, a deputada estadual Janier Mota (PL) celebrou o anúncio feito pelo governador Belivaldo Chagas, nesta quarta-feira, 25: o Governo de Sergipe lançará o Cartão Mais Inclusão (CMais) “Sergipe Acolhe”, uma iniciativa que beneficiará crianças e adolescentes em vulnerabilidade social que perderam os seus pais ou responsáveis devido à Covid-19, com um auxílio mensal de R$ 500.

No dia 30 de junho, preocupada e atenta às necessidades da população, Janier Mota foi a primeira parlamentar do Estado a protocolar na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) Indicação (Nº389/2021) pedindo a implantação de programa destinado aos órfãos da Covid-19. A indicação da deputada foi aprovada em sessão plenária no dia 5 de agosto.

“Para a alegria do nosso mandato, o governador anunciou o lançamento do “Sergipe Acolhe”, um programa que chega na hora certa. Como ressaltei ao solicitar a criação deste importante auxílio, estamos falando de crianças e jovens que estão enfrentando o luto, a dor da perda, em virtude desta terrível pandemia e ainda precisam lidar com questões de sobrevivência financeira”, destaca a deputada.

De acordo com Belivaldo Chagas, o projeto de lei que criará o “Sergipe Acolhe” está sendo editado e será encaminhado para a Alese nos próximos dias. Ainda, segundo o governador, o programa busca colocar em prática no Estado a iniciativa “Nordeste Acolhe”, do Consórcio Nordeste, lançado oficialmente nesta quarta-feira, na cidade de Natal/RN, com a presença da vice-governadora Eliane Aquino e da secretária de Estado da Inclusão e Assistência Social, Lucivanda Nunes.

Por Tatianne Melo