Larissa Manoela joga futebol com amigas em praia, atriz se mudou para o Rio de Janeiro

Larissa Manoela aproveitou a manhã desta quinta-feira (26) para jogar altinha nas areias da para da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A atriz, que estava acompanhada de duas amigas, mostrou sua habilidade com a bola.

Morando no Rio de Janeiro, após ter deixado São Paulo, Larissa tem sido fotografada com frequência nas praias da Cidade Maravilhosa. “Abriu um sol e eu fui correndo pra praia. É real, não vivo mais sem”, explicou a atriz.

Ela está escalada para atuar em Além da Ilusão, novela escrita por Alessandro Poggi. A trama, com previsão para iniciar as gravações no dia 27 de setembro, será ambientada nos anos 1940. Larissa formará par romântico com Rafael Vitti, marido de Tatá Werneck.