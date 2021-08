Maria destaca os 133 anos de Itabaiana, ressaltando a força do povo

O município de Itabaiana, completa 133 anos de emancipação neste sábado (28). Hoje, a deputada Maria Mendonça (PSDB) destacou a data, falando do seu orgulho pela pujança, fé e coragem dos itabaianenses que fazem acontecer. “Emociona-me, sobremaneira, ver a sua grandeza e saber que eu e minha família fazemos parte dessa trajetória desenvolvimentista, cuja caminhada se iniciou com meu saudoso pai, Chico de Miguel”, declarou.

A parlamentar enfatizou a chegada da Universidade Federal de Sergipe (UFS) ao município, classificando-a como obra de um povo “disposto”, “ousado” e que coloca Itabaiana “nos trilhos do desenvolvimento”. “Essa iniciativa criou uma nova perspectiva não só para os profissionais da educação e para os estudantes de toda a região, mas também para os mais diversos segmentos que foram impulsionados com a implantação do Campus”, contou Maria, que empreendeu uma brava luta para a instalação da Unidade.

Para ela, falar de Itabaiana é revisitar a história. “É se encantar com as suas belezas e, especialmente, é se emocionar com a bravura da nossa gente, que não foge à luta. Sinto muito orgulho de ser filha dessa terra marcada pela diversidade e pluralismo”, afirmou. Ela acrescentou que os Itabaianenses são movidos a desafios, desbravam caminhos e se colocam como referência de empreendedorismo e incremento, não só para Sergipe, mas para o país.

Em sua fala, na tribuna da Assembleia Legislativa, Maria destacou grandes mestres e intelectuais, referenciados nacionalmente, como Maria Thetis Nunes, Alberto Carvalho e Vladmir Souza Carvalho. Também citou a força da religiosidade, ao lembrar que o primeiro milagre reconhecido de Irmã Dulce, a Santa Dulce dos pobres, ocorreu em 2001, exatamente, em Itabaiana.

Rádio Capital – Neste sábado, também, é aniversário da Rádio Capital do Agreste. Maria aproveitou o ensejo para parabenizar a todos que fazem a emissora. “São 34 anos de portas e microfones abertos, marcas indeléveis de sua história”, falou.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça