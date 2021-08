Não podemos deixar o incêndio do Nestor Piva morrer no silêncio, diz vereadora

Quase três meses se passaram do incêndio que matou cinco pacientes e deixou outras pessoas feridas no Hospital Nestor Piva, localizado na zona Norte de Aracaju e, até o momento, ninguém foi responsabilizado pelo ocorrido. O assunto foi pauta da vereadora Emília Corrêa (Patriota) no Legislativo Municipal que se mostrou preocupada com o silêncio da Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA).

“Por que a PMA não responsabiliza a empresa terceirizada já que entregou a gerência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)? Ninguém naquela ala sentiu o cheiro estranho? Já foi explodindo? Muitas perguntas, as famílias das vítimas, principalmente, sem resposta, e a prefeitura segue no silêncio”, declarou Emília.

Quando fala em responsabilizar a empresa, a vereadora, refere-se, a indenização das famílias que, até o momento, estão sem retorno. “Fora os transtornos psicológicos que ficaram para todos aqueles que presenciaram a tragédia, essas pessoas estão desamparadas nesse sentido. Não basta o sofrimento de perder um ente querido, ainda tem que lidar com a falta de sensibilidade dessa gestão. A PMA, inclusive, também é co-responsável. Tem muita coisa que precisa ser vista e não podemos deixar isso morrer no silêncio. Eu, pelo menos, ficarei atenta para que isso não aconteça”, afirmou.

Foto Gilton Rosas

Por Andrea Lima