O Banco do Brasil tem que pensar no social, afirma deputado Fábio Henrique

Nos últimos dois anos, o Banco do Brasil tem fechado diversas agências em Sergipe e, no inicio do mês encerrou as atividades no município de Monte Alegre, no sertão de Sergipe. Esse fato tem provocado uma série de protestos dos munícipes e ganhou repercussão nacional com a fala do deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) na tribuna da Câmara Federal, na noite da última quarta (25).

“Quero dar voz ao povo de Monte Alegre, no sertão sergipano. O sertanejo já sofre com os problemas do clima e sofre também com a insensibilidade do ministro Paulo Guedes, da Economia. A política de fechamento das agências bancárias é apenas baseada no lucro e o município de Monte Alegre teve a sua agência do Banco do Brasil fechada”, destacou o deputado.

A política de fechamento de agências bancárias é um desastre para qualquer município e em Monte Alegre era o único banco existente. “È preciso lamentar essa postura do Governo Federal e quero fazer o apelo porque é preciso pensar no social. Estive sábado no município e vi o sofrimento do povo, apresentei um requerimento ao Ministério da Economia pedindo explicações e cobrando soluções. O meu mandato sempre estará em defesa do povo!”, afirmou Fábio Henrique.

Por Henrique Matos