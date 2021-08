PC recupera veículos e prende homem em flagrante

Durante essa semana, investigadores da Divisão de Roubos e Furtos de veículos (DRFV) recuperaram quatro veículos, sendo dois automóveis e duas motocicletas. Além da recuperação, foi preso em flagrante William Bomfim Calheiros, 18. Ele foi detido pela prática dos crimes de porte ilegal de arma e adulteração de sinais de veiculo automotor. A prisão foi divulgada nesta quinta-feira (26).

Segundo o diretor da DRFV, delegado Kassio Viana, as ações ocorreram, em decorrência de investigações em curso na unidade policial, as quais já resultaram em quatro veículos recuperados e devolvidos às vítimas, em uma semana.

“Quanto a prisão em flagrante, ocorreu da seguinte maneira: os agentes estavam investigando algumas denúncias de roubos e de desmanches de veículos na região do conjunto Eduardo Gomes, no município de São Cristóvão, quando flagraram William, no momento em que este, desmontava o veículo VW/GOL”, detalhou.

A ação da equipe de policiais civis foi essencial tanto na prisão do suspeito, como na apreensão da arma utilizada no crime e na recuperação do veículo roubado no início do mês de agosto e que foi recuperado já sendo desmontado. A Polícia Civil ressalta a importância da colaboração da sociedade fornecendo informações pelo Disque-Denúncia (181).

