PMA mantém distribuição de máscaras para transporte público

Há mais de um ano e meio atuando diuturnamente no enfrentamento ao novo coronavírus, a Prefeitura de Aracaju mantém ativos os protocolos de segurança sanitária para o serviço do transporte público, mesmo com a campanha de vacinação contra a covid-19 avançando em ritmo acelerado na capital. A distribuição de máscaras reutilizáveis, por exemplo, assim como a borrifação de álcool 70% nas mãos dos passageiros, continua sendo feita diariamente em todos os terminais da cidade.

A ação é coordenada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e, desde o início da pandemia, o órgão vem fazendo a distribuição de máscaras nos Terminais de Integração Zona Sul, Zona Oeste, Maracaju, Centro, do DIA e do Mercado. Colaboradores atuam nas plataformas oferecendo o equipamento de proteção aos usuários do sistema, álcool e medindo a temperatura corporal.

A distribuição de máscaras entre os usuários é uma ação importante, mas não a única que vem sendo realizada pela administração municipal para proteger as pessoas que usam o sistema, como explica o superintendente da SMTT, Renato Telles. “Instalamos recipientes com álcool em todos os acessos dos terminais, lavatórios externos nas plataformas, reforçamos o protocolo de higienização dos ônibus e também a desinfecção constante dos terminais, através das equipes da Emsurb”, pontua o gestor.

As mesmas equipes, além de distribuir máscaras, oferecer álcool e medir a temperatura dos passageiros, também organizam o embarque e desembarque de pessoas. Elizabete do Carmo Silva é diarista e usa o transporte público frequentemente. Ela acredita que as ações da Prefeitura elevam a sensação de segurança sanitária no serviço. “É importante porque, além de dar a máscara, tem álcool aqui para quem não costuma ter o seu na bolsa”, avalia. Opinião semelhante tem a dona de casa Maria Aparecida dos Santos. “É uma proteção a mais para a população”, comenta.

Cuidados permanentes

O superintendente da SMTT ressalta que os esforços são contínuos e o monitoramento da situação permanente, mas que a colaboração da população continua sendo fundamental no combate ao coronavírus.

“Estamos animados com o avanço da vacinação e a redução de casos e óbitos na cidade. Mas, enquanto for necessário, estaremos vigilantes ao panorama da pandemia, junto a outros órgãos da Prefeitura de Aracaju, para proteger a população. É muito importante também que a sociedade continue fazendo a sua parte: usando máscara, higienizando as mãos e evitando aglomerações”, reforça Renato Telles.

