Polícia prende dois homens e recupera veículo roubado no Bairro Santa Maria

Na madrugada desta quinta-feira, 26, militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) efetuaram a prisão de dois homens e recuperaram um veículo roubado no Bairro Santa Maria, em Aracaju.

A equipe realizava rondas, quando, na Rua Alexandre Alcino, um veículo Hyundai HB20 tentou empreender fuga, assim que notou a presença da guarnição.

Os militares interceptaram o veículo e realizaram abordagem em dois homens que estavam no interior do carro. Após consultas junto ao Ciosp, ficou constatado que o automóvel conduzido pelos suspeitos possuía restrição de roubo e havia sido tomado de assalto no estado de Pernambuco, no dia 17 de março de 2020.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes, para que as medidas legais fossem adotadas.

Fonte: ASCOM PM/SE