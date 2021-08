Prefeito de Itabaiana, Adailton, vê em Valmir uma virada de página para gestão estadual em Sergipe

O prefeito do município de Itabaiana, Adailton Sousa (PL), afirmou que o nome do ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL) tem sido mencionado não só pelos itabaianenses, mas por todo o estado de Sergipe, como o representante da mudança na política sergipana. Segundo ele, o apelo das pessoas é para que Valmir dispute a eleição em 2022 como candidato a governador.

“Pudemos compartilhar deste sentimento na região Sul e Sudeste de Sergipe, onde estivemos recentemente. Vimos de perto como as lideranças e o povo vêm se manifestando. Em Aracaju, esse sentimento do povo ficou claro no último final de semana quando Valmir tomou café da manhã no mercado do conjunto Augusto Franco, disse.

Para Adailton, Valmir reúne todas as condições para administrar Sergipe assim como administrou Itabaiana, o que fez com que a população entendesse que era preciso romper com o ciclo de um grupo que já estava no poder há mais de 30 anos. “O município estava sem nenhuma perspectiva de futuro. Valmir deu outra cara ao município. É chegada a hora de Sergipe também mudar o grupo que está dominando o estado no mesmo período de 30 anos”, frisou.

Ainda segundo Adailton, o ex-prefeito não descarta e nem afirma que pode ter um ligamento político em 2022 com o agrupamento governista, mas que acha difícil porque o grupo de situação tem a figura do presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo (MDB), que é seu opositor em Itabaiana.

“Eu avalio essa aproximação como difícil devido ao governador Belivaldo Chagas ter Luciano como aliado ou até mesmo um irmão, como eles gostam de se tratar”, disse.

Durante a entrevista, os ouvintes participaram e ressaltaram que para Valmir ter sucesso em 2022 é preciso seguir um caminho que não seja aliado com o governo que tem o atraso e o desemprego como marca.

Por Sérgio Teles