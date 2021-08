Prefeitura convoca aprovados no PSS da Semed 2021

A Prefeitura de Aracaju publicou nesta semana a convocação de 256 candidatos aprovados para o cargo de professor substituto, no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal da Educação (PSS Semed 2021), para realização das etapas de inspeção de saúde e entrega de documentos. O prazo para envio dos exames e documentação, que inicia nesta quinta-feira, 26, termina no dia 2 de setembro, e todo o procedimento deverá ser realizado pela plataforma AjuInteligente.

De acordo com a Comissão responsável pela execução do PSS, o primeiro chamamento contempla candidatos inscritos na ampla concorrência e aqueles que, também, optaram pelas reservas de cotas para pessoa com deficiência (PcD) e negros. Além disso, é direcionado para as seguintes disciplinas: Educação Física e Infantil, Matemática, Língua Portuguesa e Inglesa, História, Geografia e Ciências.

Para protocolar os documentos e os resultados dos exames, o candidato deve acessar o site ajuinteligente.aracaju.se.gov.br e pesquisar por “Convocação Semed Edital Nº10/2021”. Neste sentido, a orientação é de que todos os documentos sejam anexados de uma só vez, no sentido de evitar a abertura de mais de um protocolo. O prazo máximo para o envio é às 23h50 do dia 2 de setembro.

São exigidos na inspeção de saúde: Hemograma, Glicemia, Grupo sanguíneo e fator RH, Sumário de Urina, Parasitológico de fezes, Videolaringoscopia, e Teste Ergométrico (para aqueles candidatos com mais de 40 anos completados até a convocação). Além dos exames, também devem ser apresentados documentos pessoais, juntamente com fotos e certificados de graduação. A lista completa pode ser acessada no Edital Nº10/2021.

O PSS Semed 2021 é uma realização da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), em concomitância com a Secretaria Municipal da Educação (Semed). O objetivo do certame é a contratação temporária de professores substitutos que deverão atuar nas unidades escolares da capital.

Para ler todos os Editais clique aqui.