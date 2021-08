Prefeitura de Aracaju pagará salários dos servidores neste sábado, 28

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na tarde desta quinta-feira, 26, o pagamento antecipado dos salários de todos os servidores municipais, ativos e inativos, para este sábado, 28. Através das redes sociais, o gestor informou que, na data, também será paga a primeira parcela do décimo terceiro salário para quem aniversaria nos meses de setembro e outubro. Com isso, a administração municipal injetará cerca de R$ 70 milhões na economia local.

“É com alegria que anuncio, mais uma vez, o pagamento dos salários de todos os servidores ativos e inativos da Prefeitura, para este sábado, 28. Além disso, também pagaremos a primeira parcela do décimo terceiro para quem faz aniversário em setembro e outubro. Esse é o nosso compromisso com os trabalhadores da administração municipal, que tanto fazem para melhorar a vida da população aracajuana”, destacou Edvaldo.

Durante o anúncio, o prefeito também comemorou o avanço da vacinação contra a covid-19 na capital, que já alcançou mais de 84% da população adulta, com a primeira dose, e mais de 65% da população em geral. “Temos realizado um grande trabalho para vacinar a nossa população e isso se reflete nos números, porque já alcançamos mais de 65% da população em geral. Aproveito para agradecer a cada trabalhador da Prefeitura que tanto tem nos ajudado nesta luta contra o coronavírus”, reiterou.

O pagamento do salário em dia tem sido um compromisso que a gestão de Edvaldo honra com os servidores desde janeiro de 2017, quando ele retornou ao comando da Prefeitura. Além disso, desde então, a administração tem mantido o pagamento antecipado da primeira parcela do décimo terceiro salário e férias, assim como tem realizado o pagamento de direitos e benefícios, que estavam suspensos.