Presidente da Alese recebe servidores do DER na Alese

Uma comissão de servidores do Departamento de Estradas de Rodagem de Sergipe (DER) esteve reunida na manhã desta quinta-feira (26) para conversar com o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo (MDB). Os trabalhadores que atuam como agente de fiscalização buscam a fixação da função.

De acordo com o presidente da Associação dos Servidores do DER (ASDERSE), Heribaldo dos Santos, a comissão retornará à Alese na próxima terça-feira (31), para retomar o diálogo com o presidente sobre a proposta apresentada, quando após a análise de leis do Estado e do próprio DER.

Foto: Joel Luiz

Por Stephanie Macêdo