Ricardo Marques vota contra PL que solicita R$ 500 milhões

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) votou contra o Projeto de Lei de número 216/2021, enviado pela Prefeitura de Aracaju, que solicita um empréstimo de 84 milhões de dólares (quase R$ 500 mil), para ser analisado e votado pelos vereadores da capital com o objetivo de aprovar o programa ‘Cidade do futuro”. Durante sessão realizada nesta quarta-feira (25), o projeto entrou em votação em caráter de urgência e o parlamentar avaliou que faltou transparência e coerência.

“Eu sigo as minhas convicções e continuo com minha coerência. Sempre disse que não sou contra investimentos, porém para o volume do empréstimo era importante que o projeto fosse apresentado com mais transparência e garantias da aplicabilidade para algumas áreas”, explica o vereador.

O parlamentar lembrou que na semana passada, ficou reunido com outros vereadores durante algumas horas discutindo esse projeto e uma emenda de autoria da vereadora Emília Corrêa foi aprovada pela maioria.

“A emenda indicava que recursos direcionados a Saúde, Educação e Assistência Social fossem preservados. Votei ‘sim’ nessa emenda. Mas a prefeitura reenviou o PL solicitando que a emenda aprovada anteriormente fosse retirada do projeto final. Muito me preocupa esse empréstimo, seu uso e o possível endividamento da cidade no futuro. Precisamos ter responsabilidade com a coisa pública”, defende.

Ricardo lamentou a retirada da emenda que salvaguardava recursos da Saúde, Educação e Assistência Social. “Não votei ‘sim’ por esta razão. Eu votei ‘não’, por entender que o projeto alterado pelo poder executivo carecia de transparência e falta de maiores detalhes onde será aplicado e como será gasto esses milhões de reais. Não sou contra obra, sou a favor da transparência e respeito para com o dinheiro da população”, defende.

Levando em consideração que constantes empréstimos são solicitados e aprovados pelo legislativo com o objetivo de fazer grandes obras para a população, mas o que vemos na prática são apenas reformas ou ajustes. E mais: muitas dessas obras ou investimentos demoram infinitamente para serem concluídos como a obra do corredor da Hermes Fontes e outros corredores de ônibus, e os semáforos inteligentes que não funcionam. Tudo isso deve ser avaliado com muito cuidado”, alerta Ricardo.

Desde o início do seu mandato, o vereador que trabalha com transparência com a população, tem buscado melhorias para os moradores de todas as regiões da capital, inclusive da Zona de Expansão. São indicações, requerimentos e fiscalizando de perto onde está sendo investido cada centavo. “Continuarei a fazer enquanto for vereador. Acompanharei de perto todas as obras que serão feitas”, garante.

Por Fredson Navarro