Samuel vai discutir com Cel. Barros melhorias para PMs/BMs

O presidente da Associação dos Oficiais BM/PM, Coronel Barros. convidou o deputado capitão Samuel para discutir igualdade salarial de Delegados e Oficias.

O deputado estadual capitão Samuel, recebeu na manhã desta quinta-feira (26) em seu escritório, a visita do coronel Barros, Presidente da Associação dos Oficiais Superiores da Polícia e Bombeiro Militar de Sergipe.

Samuel explicou que recebeu o convite do coronel Barros para participar de um café da manhã que será realizado no próximo dia 9 de setembro, onde será discutido a carreira da polícia militar e do bombeiro, no que se refere à criação de novo cargo que poderá diferenciar os salários das polícias civil e militar

O encontro também discutirá as conquistas e lutas da categoria pela igualdade salarial com delegados e coronéis.