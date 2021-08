Santana do São Francisco lança projeto de prevenção ao suicídio

O município de Santana do São Francisco vem se preparando para as discussões relacionadas à saúde mental que comumente acontecem no mês de setembro, período denominado de “Setembro Amarelo”. Neste contexto, o município reuniu secretários da gestão, auxiliares e diversos voluntários sob a coordenação da psicóloga Renata Roriz e definiu o lançamento do projeto “Santana Pela Vida” para o dia 1º de setembro.

Nesta semana, o grupo de voluntários se reuniu para definir o cronograma de atuação nos equipamentos públicos do município do Baixo São Francisco, com o intuito de levar a mensagem de prevenção ao suicídio a jovens, trabalhadores e demais membros da sociedade civil.

À frente do projeto, a psicóloga e primeira-dama do município, Renata Roriz, já atuou em outras campanhas educativas no Governo de Sergipe. Um dos programas mais exitosos foi a rede de apoio “Conta Comigo”, lançada no ano de 2018.

“Para nós é mais um momento de muita importância na discussão da saúde mental da nossa população, levantando sempre a perspectiva de tratarmos uns aos outros com empatia e com compaixão. O atual contexto de pandemia agrava ainda mais a saúde mental das pessoas e eleva a necessidade de discutirmos esse assunto com muita cautela, mas de forma dinâmica e atingindo o máximo de pessoas”, destacou Renata Roriz.

O Santana pela Vida terá no município o apoio do prefeito Ricardo Roriz, que manifestou a sua preocupação com o alto índice de tentativas e de suicídios em Sergipe. “Em 2018 o Ministério da Saúde divulgou um dado que apontava Sergipe liderando nas estatísticas de tentativas de suicídio por autointoxicação. Na época a taxa era de 2,3 por 100 mil habitantes. É um fato que não pode ser ignorado e nós, enquanto gestores e membros do Poder Público, devemos apoiar e criar mecanismos que combatam esse mal”, finalizou.

por Innuve Comunicação