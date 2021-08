Sergipe recebe 67.590 novas doses de vacinas contra a Covid-19 nesta quinta-feira

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu nesta quinta-feira, 26, mais dois lotes de vacinas contra a Covid-19. O primeiro lote contendo 36.000 doses do imunizante Coronavac e o segundo com 31.590 doses da Pfizer. Ao total foram 67.590 doses de vacinas.

Com essas novas doses de hoje, já são 2.323.620 unidades recebidas do Ministério da Saúde. A primeira dose já foi aplicada em 1.335.021 pessoas; a segunda dose foi aplicada em 457.579 e a dose única em 39.485. Em Sergipe, 59.28% da população já foi vacinada com a primeira dose e 21.44% já recebeu a segunda dose ou dose única.

A Secretaria já distribuiu para os municípios o total de 1.482.236 doses da primeira remessa. Referente à segunda dose foram distribuídas 667.299, também foram distribuídas 39.750 doses únicas.

Informações e foto SES