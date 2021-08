Suspeito de integrar organização criminosa na Bahia morre em confronto

O Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc) cumpriu um mandado de prisão no início da noite desta quarta-feira, 25, na Barra dos Coqueiros. O suspeito era investigado por envolvimento com o tráfico de drogas e pertencente a uma organização criminosa com domínio territorial no estado da Bahia.

As diligências foram possíveis depois de troca de informações entre a Polícia Civil da Bahia com o Departamento de Narcóticos de Sergipe. Segundo as investigações, o suspeito estava escondido em Sergipe e mantinha uma pizzaria na região da Barra dos Coqueiros.

De acordo com o delegado André David, diretor do Denarc, o suspeito é investigado, além do tráfico de drogas, também por homicídios praticados, principalmente, na região de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

Na abordagem, Caio portava uma pistola Glock – terceira apreendida pela equipe do Denarc em pouco mais de duas semanas. Houve troca de tiros e o investigado foi atingido e morreu ao ser encaminhado para o Hospital.

As investigações serão mantidas, com a permanência de troca de informações entre as polícias dos dois estados, a fim de identificar outros envolvidos com a organização criminosa. Qualquer informação pode ser repassada para a polícia através do 181. A ligação é gratuita e o sigilo absoluta.

Fonte: SSP/SE