A escrita de mulheres sergipanas será discutida no VII Seminário das Academias Literárias de Sergipe

A cultura é um dos setores que vem sentindo o impacto da pandemia desde março de 2020, pois os movimentos foram suspensos e algumas ações não conseguiram se adequar ao mundo remoto. Isto está sendo muito prejudicial para toda a sociedade que desfrutava dos bens culturais proporcionados por diversas instituições e grupos culturais.

Ao longo deste período, a Academia Gloriense de Letras (AGL) adaptou suas ações ao espaço virtual, com a colaboração dos seus pares e das coirmãs, conseguindo desenvolver seu planejamento anual. Cabe ressaltar que nada se compara a olhar nos olhos e sentir o calor humano de cada participante dos eventos presencialmente. Mas não podemos parar.

Sendo assim, neste sábado, 28/08/21, às 13h30, via sala virtual no Google Meet, com transmissão pelo canal da Academia no YouTube, ocorrerá o VII Seminário das Academias Literárias de Sergipe (SALS), O tema desta edição será “Literatura: a escrita de mulheres sergipanas”.

O SALS busca proporcionar um diálogo entre as instituições congêneres existentes em Sergipe, estimulando a troca de experiências e a integração entre esses sodalícios. Nas seis edições anteriores, o SALS consolidou-se como um espaço de debate e reflexão sobre a Literatura produzida em Sergipe.

A programação desta edição será a seguinte:

13h30 – Abertura

14h – Mesa I – Literatura em Sergipe: ontem

Palestrantes:

Wagner Lemos (Academia Sergipana de Cordel / IFS / IHGSE)

Gustavo Aragão (Academia de Letras de Aracaju / MAC- ASL)

Mediadora: Jane Nascimento (Academia Sergipana de Letras)

15h30 – Mesa 2 – Literatura em Sergipe: hoje e amanhã

Palestrantes:

Iasmim Ferreira (Academia Gloriense de Letras / Leia Mulheres Glória)

Jane Guimarães (Academia de Letras de Aracaju / Academia de Educação de Sergipe / MAC-ASL)

Mediadora: Egicyane Lisboa (Academia Canindeense de Letras e Artes)

Os organizadores convidam as Academia Literárias e os amantes da Literatura de Sergipe para participarem deste espaço de discussão e construção literária.

Carlos Alexandre N. Aragão

Presidente da AGL