Amadense, Coritiba, Falcon, Rosário, Riachão e Santa Cruz vencem

A terceira rodada do Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A2, foi realizada neste meio de semana. A rodada teve início na quarta (25/09) e foi concluída nesta quinta-feira (26/09). Os jogos foram realizados na capital e interior do estado.

Quatro partidas aconteceram ontem pelo grupo A, Rosário Central e Aracaju no estádio Policarpo Resende, em Rosário do Catete. Os donos da casa venceram por 1×0, o gol foi do atleta Stênio. No grupo B, os dois jogos foram realizados na quarta-feira. O Sete de Junho enfrentou a equipe do Amadense, no estádio Roberto Silva, em Pedrinhas. O Amadense venceu por 1×0, gol do atleta Paulo Sousa.

Em Boquim, o Boquinhense recebeu a equipe do Olímpico, no estádio do Sesi. A partida ficou no empate em 0x0. Já no grupo C, o Falcon goleou o time do América de Propriá, no estádio João Cruz, Barra dos Coqueiros. A partida ficou no 5×1, com gols de David Luiz (3x), Clayton e Pablo. O atleta Lucas Pires diminuiu para o América de Propriá.

Na quinta-feira mais quatro jogos. No grupo A, Santa Cruz e Socorrense, no estádio Ariston Azevedo, em Nossa Senhora das Dores. O Santa venceu por 3×0 com gols de Breno (2x) e Ezequiel. No grupo C, Força Jovem, também foi goleado na rodada. A equipe perdeu para o Coritiba por 3×0, os gols foram de Victor, Maceió e Manu. A partida foi estádio Joaquim Porto, em Aquidabã.

No grupo D, as duas partidas foram realizadas hoje. As equipes da Barra e Contiguiba ficaram no empate em 1×1. O atleta David Silva marcou para os donos da casa. E o atleta Samuel Nascimento para a equipe do Contiguiba. A partida foi no estádio João Cruz, na Barra dos Coqueiros. Na cidade de Riachão do Dantas, no estádio Roberto Góes, Riachão e Independente de Simão Dias entraram em campo. A equipe do Riachão venceu por 1×0, o gol foi de Reinaldo.

Fonte e foto assessoria