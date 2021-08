Aracaju aguarda novas remessas de vacinas para dar continuidade à repescagem

A partir de segunda-feira, 30, a repescagem geral para imunização da população aracajauna contra a covid-19 estará suspensa na capital sergipana. A Prefeitura de Aracaju irá aguardar a chegada de mais imunizantes para retomar o cronograma. Nos três primeiros dias de repescagem, foram vacinadas 24.176 pessoas. Até o momento, 66,3% da população da capital receberam a primeira dose, o que corresponde a 441.055 pessoas.

O cronograma atual de repescagem contempla todas as pessoas acima de 18 anos e está ocorrendo em cinco pontos fixos de vacinação (Unit, Uninassau, Riomar, Aracaju Parque Shopping, Estação Cidadania) e dois drives-thru, no Parque da Sementeira e 28 BC.

De acordo com balanço da Secretaria Municipal da Saúde, as idades que menos compareceram à vacinação foram pessoas com 40, 39, 45, 50 e 51 anos, com menos de 60% dessas idades imunizada.

“Nosso cronograma está previsto até hoje, sexta [27]. A partir de agora, estamos esperando o recebimento de mais vacinas para continuar a repescagem. Nossas equipes também estão buscando novos espaços para pontos de vacinação, visitando espaços que se adequem ao acondicionamento das vacinas”, disse a secretária Waneska Barboza.

Dose de reforço

Sobre a dose de reforço da vacina contra covid-19, Aracaju segue as orientações do Ministério da Saúde, o qual indica uso de terceira dose, inicialmente, para idosos que receberam a segunda dose há mais de seis meses e pessoas imunossuprimidos que tenham mais de 28 dias da segunda dose.

A Secretaria Municipal da Saúde está realizando levantamento de público e aguarda definição do Estado para iniciar o cronograma.

Foto: Marcelle Cristinne