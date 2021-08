Aracaju muda toque de recolher e suspende escalonamento de atividades

A Prefeitura de Aracaju ampliará a reabertura das atividades econômicas e a flexibilização das medidas restritivas de combate ao novo coronavírus na capital sergipana. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, 26, pelo Comitê de Operações Emergenciais (COE), após análise dos dados epidemiológicos, que apontam queda de 87% para novos casos confirmados de covid-19 na cidade. Pela nova resolução, o toque de recolher ficará restrito somente à madrugada do sábado para o domingo (entre meia noite e 5 da manhã) e haverá ampliação da capacidade dos estabelecimentos. O escalonamento das atividades também será suspenso na capital a partir da segunda-feira, dia 30.

“Os números e o próprio comportamento da doença em Aracaju estão muito relacionados à forma equilibrada como lidamos com a pandemia desde o início. Então, é motivo de alívio e satisfação ver que os casos, internações e óbitos estão em baixa, em índices inferiores até mesmo à primeira onda. Então, é possível realizar algumas aberturas, conforme ficou estabelecido na reunião do Comitê Técnico Científico do Governo e acatada pelo nosso Comitê de Operações Emergenciais. No entanto, mantemos algumas cautelas por conta da existência de uma nova cepa no país, a cepa Delta, que ainda não foi registrada na cidade, mas que requer cuidados”, destacou Edvaldo.

Os estabelecimentos de atividades essenciais, a exemplo de agências bancárias, academias de ginástica, templos religiosos, estabelecimentos de hospedagem e supermercados poderão funcionar com capacidade máxima de 75%. O mesmo se aplicará para os serviços não-essenciais como bares, restaurantes, shoppings centers, cinemas, teatros, museus, parques, clubes sociais, concessionárias, salões de beleza e comércio em geral.

As novas determinações, que se adequam ao decreto estadual, também definem a redução do toque de recolher, que será mantido somente de 00h às 5h da madrugada do sábado para o domingo. Além disso, também estão autorizadas apresentações artísticas, de pequeno porte, com até seis artistas, em bares, restaurantes e eventos. A realização de shows e eventos de lazer coletivo permanece proibida.

Suspensão do escalonamento

Além disso, com a flexibilização, os estabelecimentos localizados no Centro e nos demais bairros da cidade voltam a funcionar sem restrições de horário. O mesmo valerá para shoppings centers, supermercados, minimercados, centros comerciais, galerias e lojas de departamento. Já restaurantes, bares e similares funcionam sem restrições de horário de domingo à sexta-feira. A exceção para estes estabelecimentos se dá na madrugada de sábado para domingo, quando será mantido o toque de recolher.

Dados epidemiológicos

De acordo com a exposição feita pela secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, na reunião, Aracaju apresenta queda de 87,59% no número de novos casos de covid-19, comparando as duas últimas semanas. A capital também registra queda de 56% na positividade dos exames, em 14 dias. Para a média de internamento, a redução é de 49,46%. Já no número de óbitos, comparando com o mês de julho, a cidade apresentou uma queda de 78, 66%.