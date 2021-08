Bittencourt promove Capacitação em Direitos Humanos LGBTQIAP+

O mandato do vereador Professor Bittencourt (PCdoB) realizou na manhã desta sexta-feira, 27, o 1° Workshop de Capacitação em Direitos Humanos LGBTQIAP+ para toda a sua Assessoria. O Workshop foi ministrado pelo facilitador, Marcelo Lima, Especialista em Gênero e sexualidade na educação, Ativista dos Direitos Humanos LGBTQIAP+ e membro fundador da ADHONES/LGBT de Sergipe.

Essa não é a primeira ação que o parlamentar realiza voltada ao universo LGBTQIAP+. Em anos anteriores, o vereador participou das ações da parada LGBTQIA+ de Sergipe, realizou campanhas publicitárias do Dia Internacional contra a LGBTQIAFobia, dia Mundial do Orgulho LGBTQIAP+, e este ano, realizou a campanha de apoio ao dia da visibilidade Trans e a campanha: “Por uma Aracaju sem LGBTQIFobia”.

“Essa não é a primeira manifestação que fazemos nesse sentido. O perfil do nosso mandato não é apenas respeitar a pauta, ou um mandato que simplesmente entenda a necessidade de respeitar as pautas da diversidade, dos temas mais diversos, um mandato que não seja preconceituoso, intolerante. É um mandato que precisa lutar contra todo tipo de LGBTQIFobia, por isso a necessidade de se informar, qualificar e capacitar os profissionais que fazem parte do mandato”, destacou o vereador.

O Workshop abordou os conceitos LGBTQIAP+ politicamente corretos, com a apresentação do TCC: “Avanços, Lutas e Desafios: Trajetórias do Movimento LGBT de Sergipe”, e o histórico das paradas do orgulho LGBT no estado, que neste domingo, 29, irá acontecer a 20ª edição do evento.

“Esse evento é uma reafirmação de que o mandato do vereador Professor Bittencourt é democrático e popular, e pauta o tema da diversidade sexual, porque falar de LGBTQIAP+ é um ato de resistência política. Nesses vinte anos da parada do orgulho, que vai acontecer neste domingo, 29, nós não podemos deixar de registrar que o professor Bittencourt, desde o seu primeiro mandato, sempre pautou a diversidade sexual, e o mais importante, ele sempre apoiou esse evento. Reafirmar esse ato de conscientização e capacitação em um Workshop é garantir a todes LGBTQIAP+, que estão no entorno dele, compreendam que o mandato também está a serviço dessa população”, destacou Marcelo Lima.

Para a Assessora Parlamentar, Andreia Costa, a capacitação agregou muito conhecimento. “Esse workshop foi excelente e muito relevante para o meu conhecimento pessoal, pois desmistificou alguns preconceitos e quebrou alguns paradigmas internos que eu tinha em relação a pauta LGBTQIAP+. Além de tudo, enriqueceu o meu conhecimento, e hoje eu posso orientar e educar as pessoas que tenham o mesmo grau de conhecimento que eu tinha antes”, pontuou.

Por David Rodrigues, Assessoria Parlamentar