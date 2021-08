Começa uma nova história para o SUS Sergipe: Centro de Excelência em Reabilitação de Pessoas com Deficiência – CER IV

O Centro Especializado em Reabilitação – José Leonel Ferreira Aquino – CER IV, novo equipamento sob a competência da Secretaria de Estado da Saúde, foi oficialmente entregue à população sergipana na manhã desta sexta-feira, 27, em cerimônia que contou com a presença de diversas autoridades e representantes de entidades ligadas às pessoas com deficiência (PCD).

A entrega foi marcada com muitas homenagens, algumas póstumas. Uma delas foi feita à família de “Seu Leonel”, como era conhecido popularmente o patrono do CER IV, que faleceu em 2020, aos 74 anos. José Leonel foi um importante e comprometido integrante do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência.

A Secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, iniciou sua fala destinando agradecimentos e carinho para a pequena Iara Sophia, que nasceu com microcefalia, para o jovem Jean Caio, deficiente auditivo, Matheus Henrique que é cadeirante e a todos e todas PCDs presentes.

“Vocês representam toda essa população que fará uso dos diversos serviços ofertados pelo CER IV. Duas palavras resumem os meus sentimentos hoje: gratidão e felicidade. A gratidão aos que planejaram, sonharam e batalharam para ver esse equipamento acontecer e felicidade por vermos materializado esse centro de excelência, que será totalmente potencializado, com a participação das pessoas com deficiência e familiares”.

Para Jamile Lacerda, mãe de Jean Carlo, a homenagem ao filho estampada no hall de entrada do CER IV é motivo de emoção. “Para mim é uma grande honra ver o meu filho tendo a foto dele aqui nesse lindo espaço. Eu não sabia da magnitude desse centro, mas sei que para PCDs vai ser de grande valia e nós estamos muito felizes com essa inauguração”, compartilhou.

Matheus Henrique elogiou a estrutura e os profissionais do CER VI. “Para mim aqui está sendo um lugar maravilhoso, vai ser a melhor coisa que eu já tive, gostei do atendimento, das pessoas que trabalham aqui, gostei do espaço, estou amando tudo. Agora é só aproveitar, não encontro nem palavras para expressar a sensação que estou sentido por estar aqui”, relatou o jovem com satisfação.

Indianara Almeida, mãe de Iara Sophia, falou das expectativas em relação ao CER VI. “Eu vejo um espaço que vai agregar muito na qualidade de saúde da minha filha. No caso dela, a reabilitação será para a vida toda, quanto mais fizer acompanhamento com reabilitação, mais desenvolvimento ela terá no futuro. Eu me sinto lisonjeada por ter sido homenageada e, não somente representar a minha filha, mas os demais que não puderam comparecer. Estou ansiosa para que comece o acompanhamento dela”, disse.

O dançarino em cadeira de rodas da Cia de Dança Loucurarte, João Alves dos Santos, veio prestigiar a entrega do CER IV à sociedade. “Essa é a segunda vez que venho aqui, na primeira vez a obra estava ainda sendo finalizada e agora eu retorno aqui e vejo como o trabalho valeu a pena. A gente tinha que sair de Sergipe para outros estados e hoje a gente tem um centro de referência em nosso estado, isso é muito bom”, expressa João com alegria.

Oswaldo Mascarenhas de Andrade Filho, presidente da Associação dos deficientes Visuais do Estado de Sergipe – ADEVISE, fala da relevância do CER IV para a reabilitação dos quatro tipos de deficiências que serão contemplados. “Nós hoje somos vitoriosos por termos agora um espaço que vai nos dar momentos de prazer e também de reabilitações. A gente estava precisando desse centro, sei que foi um esforço muito grande e nós deficientes visuais só temos a agradecer por tudo isso”, conclui Oswaldo.

Na ocasião, o Governador Belivaldo Chagas e a Secretaria Mércia Feitosa receberam das mãos do presidente do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades, Antônio Luiz dos Santos, o Selo Ouro de Acessibilidade. O recebimento desta honraria simboliza o reconhecimento aos gestores, por terem entregue à população sergipana, um centro totalmente construído dentro das exigências de acessibilidade. O CER IV é o primeiro órgão público de Sergipe a ser agraciado com essa categoria máxima.

“O que já podemos ver na equipe deste centro de referência, são pessoas predispostas a vencer barreiras atitudinais, vemos seres humanos que tratam de seres humanos. Da coordenadora até as pessoas que estão na limpeza, essas barreiras de atitude foram rompidas, por isso, eu quero passar para o Governador e para a Secretária Mércia esse selo. A secretária de Estado da Saúde, tem mostrado atitudes positivas em relação às pessoas com deficiência”, enfatizou Antônio Luiz dos Santos ao entregar os selos.

A coordenadora do CER IV, Sayonara Carvalho, reiterou que o centro se configura como um marco para a saúde pública em Sergipe. “O CER IV vai promover cidadania e vai transformar vidas, o sentimento de hoje é de muita alegria e gratidão. Será um divisor de águas para o Sistema Único de Saúde em nosso estado”,

“Tem uma frase que diz que não se pode esperar resultados diferentes, se fizermos as coisas do mesmo jeito. Por isso, nós da SES, entendemos que não faremos mais as coisas do mesmo jeito para que tenhamos resultados diferentes. O CER IV é a concretização dessas ações que a secretaria de Saúde vem realizando para ofertar a assistência que a sociedade necessita e merece”, finaliza Mércia Feitosa.

Foto: Flávia Pacheco