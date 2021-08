Confiança perde por 2 a1 para o time do Goiás na arena Batistão, em Aracaju

Mais uma derrota para a conta do Confiança. O time sergipano perdeu de 2×1 para o Goiás na Arena Batistão e se afunda ainda mais. O Dragão permanece com 13 pontos e vê os adversários se afastarem mais ainda da zona de rebaixamento. O Vila Nova-GO primeiro fora da Z4 está com 22 pontos. São nove pontos a mais que o Confiança terá que correr atrás. Fica muito difícil para o time proletário.

Torcedores acreditam que agora só um milagre para salvar o Dragão. “Enquanto existir 1% de chance, teremos 100% de esperança”, assim pensa o lateral esquerdo João Paulo, autor de mais um bonito gol cobrando falta para o Confiança. O terceiro consecutivo nos últimos jogos.

Com essa vitória o Goiás vai a 38 pontos ganhos e assume a vice liderança da competição. Foi uma vitória justa, porque o time goiano teve mais a posse de bola durante todo o jogo. Foi quem mais criou e procurou o gol. O Confiança repetiu os mesmos erros e pagou com mais uma derrota.

O jogo – O Goiás começou bem e foi superior durante todo o primeiro tempo. Pelo lado do Confiança, o time se defendia mal, criava pouco e errava nas finalizações. Mas mesmo assim resistiu até quase o final do primeiro tempo. Até que aos 41’ Nicolas aproveitou falha da defesa e do goleiro Michael e abriu o marcador placar.

Quando se esperava um Confiança melhor na segunda o time sergipano voltou com Robinho no lugar de William Santana, mas repetia os mesmos erros. O Goiás por sua vez voltou ainda melhor, aproveitando as falhas do proletários. Aos 20’ o Verdão ampliou o placar com Apodi, de cabeça, aproveitando cruzamento de Alef Manga. No finalzinho aos 38’ o Dragão conseguiu marcar com mais um golaço de João Paulo em cobrança de falta.

Na próxima rodada o Confiança recebe a visita do CRB, quarta-feira 1º., às 19h, na Arena Batistão. No próximo sábado, às 19h, o Goiás enfrenta o Cruzeiro, na Serrinha. Ambas partidas são válidas pela 22ª rodada da Série B.

Fonte FSF

Foto: Emanuel Rocha