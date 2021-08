Conselho Regional de Serviço Social permanece fiscalizando municípios sergipanos

Dando continuidade as visitas de fiscalização e orientação nas instituições públicas e privadas que possuem assistentes sociais em seus quadros funcionais, o Conselho Regional de Serviço Social 18ª Região (CRESS Sergipe) realizou visitas nos municípios de Ribeirópolis, Barra dos Coqueiros, Aracaju, Japaratuba e Santo Amaro das Brotas.

A agente fiscal Roberta Kelly Silva, informou que a ação “Fiscaliza CRESS – CRESS na minha cidade” continua acontecendo para fiscalizar as instituições da capital e do interior sergipano. “Em julho, o CRAS Iraê de Azevedo Cruz, na Barra dos Coqueiros recebeu a nossa fiscalização; agora em agosto, já visitamos a Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia, em Aracaju; a Secretaria Municipal de Saúde e o CRAS de Japaratuba, além do CRAS e CREAS de Santo Amaro das Brotas”.

Segundo a agente fiscal do CRESS Sergipe, Lilian da Silva, foram visitados em Ribeirópolis, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

O objetivo das visitas é verificar as condições éticas e técnicas do exercício profissional, além de averiguar possíveis situações de descumprimento da Legislação Profissional e de pessoas exercendo ilegalmente atribuições de assistente social, de acordo com a Lei Nº 8.662/93.

O CRESS Sergipe tem se posicionado para cobrar das instituições empregadoras as devidas adequações acerca do que prevê a legislação vigente.

Emails da Fiscalização

Para notificar os casos em que a legislação referente ao fazer profissional do/a assistente social foi descumprido, basta entrar em contato com o CRESS Sergipe através dos e-mails: fiscalizacao@cress-se.org.br ou fiscalizacao02@cress-se.org.br.

Ascom/CRESS-SE