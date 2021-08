Eduardo Lima participa da Sanção do Projeto de Lei para obras de infraestrutura na cidade de Aracaju

Na manhã desta quinta-feira, 26/08, o vereador Eduardo Lima (Republicanos), participou junto a outros parlamentares da Sanção do Projeto de Lei do Convênio de US $105 milhões, para obras de infraestrutura na cidade.

Eduardo Lima que é integrante da Comissão de Obras, vê o empréstimo como um grande avanço para o futuro da capital que terá a realização de obras que beneficiarão vários bairros, Soledade, Coqueiral, Ponto Novo, Luzia, Salgado Filho, 13 de Julho, Farolândia, Travessa Monteiro Lobato (Atalaia), no Jabotiana as obras serão de micro e macrodrenagem e dragagem do Rio Poxim, na Zona de Expansão contemplará regiões do Santa Maria a exemplo da Travessa Sovaco da Gata e conta ainda com a pavimentação da Av. Maracaju e recuperação da Av. Tancredo Neves, entre outros. Vale ressaltar que estas obras e outras a serem realizadas fazem parte do Projeto Aracaju Cidade do Futuro.

“É com grande alegria que recebemos essa Sanção, por ela representar o fruto do nosso trabalho e o compromisso que temos com os aracajuanos” afirmou o vereador.

Fonte e foto assessoria