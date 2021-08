Energisa Sergipe conquista Prêmio Abradee 2021. Concessionária também foi finalista

A Energisa Sergipe conquistou o Prêmio Abradee 2021 na categoria Gestão Econômico-Financeira entre as empresas com mais de 500 mil clientes. O prêmio foi entregue pela Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica nesta quinta-feira (26/8). A Energisa Sergipe também foi finalista nas categorias Nordeste e Nacional. Ao todo, cinco concessionárias de energia do Grupo Energisa foram premiadas em oito categorias. A premiação é referência no setor por incentivar as melhores práticas entre as empresas, com foco na melhoria do serviço oferecido para a população.

O diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais, destaca que esse é um importante reconhecimento em um ano desafiador como 2020. “É uma grande satisfação receber um prêmio tão importante, ainda mais em um momento de enormes desafios por conta da pandemia. Conquistar este prêmio e estar entre as finalistas do Nordeste confirma que estamos no caminho certo. Quero agradecer toda dedicação e compromisso dos colaboradores da Energisa Sergipe e de todos os colaboradores do Grupo Energisa”, afirma.

A Energisa Sergipe fornece energia elétrica a 63 municípios do estado e conta com 806 mil clientes. Nos últimos dois anos, a empresa investiu mais de R$ 200 milhões em melhorias na rede, segurança, redução de perdas de energia, novas cargas e obras para melhorar o fornecimento de energia no estado, além de apoiar projetos sociais.

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 18 bilhões (2020), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, geração, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas