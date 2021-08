Fabiano Oliveira destaca investimentos do Pró-Rodovias

O vereador Fabiano Oliveira (PP) usou o Pequeno Expediente da Câmara Municipal de Aracaju na última quinta-feira, 26, para falar sobre a importância do Pró-Rodovias.

“O Pró-Rodovias é uma realidade que enaltece o turismo de Sergipe, o turismo de Aracaju. O Governo do Estado investiu mais de R$ 300 milhões para recuperar rodovias e nesse primeiro momento, a maioria das obras já estão prontas ou em execução. Nos 27 trechos, praticamente 70% estão concluídos e em alguns trechos os serviços foram interrompidos temporariamente devido às chuvas”, pontuou.

“Eu estou falando de obras importantes que oferecem segurança principalmente aos motoristas, sergipanos e turistas que trafegam por Sergipe. A gente pode circular no interior e na capital devido ao trabalho realizado pelo Pró-Rodovias, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs). Não tem como falar da Rodovia João Bebe Água e automaticamente não associar ao turismo religioso de Irmã Dulce que agora nós teremos possibilidade de executar. Como esquecer da rodovia que liga Simão Dias a Poço Verde? Temos também Tobias Barreto a Riachão do Dantas. São trechos importantes que fomentam o nosso turismo interno”, reforçou Fabiano.

Para o presidente da Frente Parlamentar de Turismo, com o pós-pandemia Sergipe terá uma explosão no turismo.“Eu fico muito feliz e o trade turístico está confiante. São 500 quilômetros, mas já existe a possibilidade de termos um anúncio de mais 300 quilômetros dentro do Pró-Rodovias. Podem ter certeza que teremos grandes investimentos para o nosso povo, com a geração de emprego e renda”, comemorou.

por Hivy Rhafaella