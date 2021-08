Fábrica de mandatos

Por Adiberto de Souza *

Entra governo e sai governo sem que haja melhora na péssima situação da saúde pública em Sergipe. Desde sempre, o atendimento médico-hospitalar prestado pelo Estado e pelas Prefeituras é péssimo, degradante até. Quem, por necessidade, recorre a ele sabe que a chance de morrer à míngua é maior do que a de sobreviver. O que chama a atenção é o fato de os sergipanos pobres insistirem em votar nos ex-secretários da Saúde. E não precisa ir muito longe para atestar isso. Após terem passado pela Secretaria, Ivan Paixão (já falecido), Eduardo Amorim (PSDB) e Rogério Carvalho (PT) elegeram-se para a Câmara Federal e depois para o Senado. No ano passado, o médico Valberto de Oliveira (MDB) se elegeu prefeito de Propriá. Como a saúde pública sempre esteve em petição de miséria, só resta uma explicação para o sucesso eleitoral dos ex-secretários: os sergipanos pobres são masoquistas, a ponto de elegerem os ex-titulares daquela pasta para agradecer pelo sofrimento a que foram submetidos. Será que alguém possui argumento melhor para justificar o sucesso da Saúde estadual como fábrica de deputados? Misericórdia!

De olho em 2022

De olho nas eleições de 2022, o ex-deputado federal Jorge Alberto anda à procura de um domicílio eleitoral. A última casa que o distinto bateu à porta foi a do Democracia Cristã, comandado no estado por Airton Costa. Antes, Jorge já havia se reunido com o presidente do DEM, José Carlos Machado, com quem discutiu a possibilidade de disputar o governo de Sergipe. A formação de uma chapa majoritária também esteve na pauta da conversa entre o ex-deputado e o manda chuva do DC. Marminino!

Caravana vermelha

E o senador Rogério Carvalho (PT) acompanhou a visita do ex-presidente Lula da Silva (PT) a Salvador. Segundo o petista sergipano, na passagem pela capital baiana o “Barba” discutiu projetos para combater a fome, recuperar os empregos e a renda dos brasileiros. Lula está realizando um périplo por Pernambuco, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. O PT não explicou o motivo de Sergipe e outros estados do Nordeste terem ficado de fora da agenda do ex-presidente. Home vôte!

Tapa moleira

Mesmo jogando no Batistão, o Confiança levou outro sapeca-ia-ia. Aliás, ultimamente o nosso Dragão só não perde quando não joga. Desta vez, o carrasco do Dragão foi o Goiás, que venceu o jogo por 2 a 1 e assumiu a vice-liderança da Série B do Brasileiro com 38 pontos. Já o Dragão com cara de lagartixa ficou na vice-lanterna, com apenas 13 pontinhos. Diante dos péssimos resultados do Confiança na competição, a maioria da torcida azulina já acredita que o Confiança está mesmo a descer. Crendeuspai!

JB sem culpa

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) avisa não ser o culpado pela paralisação das obras do Hospital do Câncer de Sergipe. Após ver uma ampla reportagem da TV Record sobre aquela obra inacabada, JB informou que a culpa é da construtora, que colocou um preço baixíssimo para ganhar a concorrência e depois queria aditivos para aumentar o valor do contrato. “Visando preservar os recursos públicos, suspendemos aquela licitação”, explica Jackson. O ex-governador acrescenta que o dinheiro liberado para a construção do hospital do câncer está depositado na Caixa Econômica Federal até que seja feita uma nova concorrência. Ah. bom!

Pesquisas fajutas

Desconfie da maioria das pesquisas políticas divulgadas ultimamente em Sergipe. A maior parte delas visa engabelar o eleitor, apresentando percentuais falsos na tentativa de turbinar pré-candidatos que as contratam. Como agora a legislação não exige que as pesquisas sejam registradas na Justiça Eleitoral, picaretas se aproveitam para vender fake news aos pré-candidatos. Portanto, acreditar nestas tais pesquisas é tão irracional quanto confiar em profecias de falsa cartomante. Depois não diga que a cigana lhe enganou. Cruz, credo!

Totó agradece

Deixar seu cachorro com a cabeça para fora da janela do carro é muito perigoso, pois minúsculos grãos de areia, ou insetos bem pequenos podem causar sérios danos aos olhos dele. Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro considera essa prática uma infração grave, com multa de R$ 127,69 e cinco pontos na carteira. Então, proteja o cão para não levar uma mordida no bolso. Aff Maria!

Visibilidade Lésbica

O Dia da Visibilidade Lésbica no Brasil foi debatido, ontem, na Assembleia graças a requerimento do deputado estadual Iran Barbosa (PT). Foram palestrantes a coordenadora do Grupo de Trabalho Gênero Diversidade Sexual do CRP19, psicóloga Camila Mirele Calaça de Sá, e a presidente do Movimento de Lésbicas de Sergipe, Edinalva da Silva Monteiro. Comemorada no próximo domingo, a data objetiva trazer à tona a luta por visibilidade da mulher lésbica e suas reivindicações. “Vivemos em uma sociedade conservadora, com a pauta machista ditando que as mulheres nasceram para assumir um papel já construído”, afirmou Edinalva. Danôsse!

Economia preocupa

A crise econômica está na ordem do dia. O presidente do PSB sergipano, Valadares Filho, acha que os problemas econômicos têm sido agravados pela instabilidade política e falta de organização fiscal. “Esta é uma situação que exigirá do brasileiro uma análise apurada sobre o que deseja para o seu futuro”, discursa. Já o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) demonstrou preocupação com a insensibilidade do ministro da Economia, Paulo Guedes, que perguntou qual o problema de a energia ficar um pouco mais cara? De acordo com Mitidieri, “pra quem é rico, problema algum. Para os demais, todos os problemas. Lamentável”. Só Jesus na causa!

O golpe em debate

O relatório da Comissão Estadual da Verdade Paulo Barbosa de Araújo será debatido, às 17 horas de hoje, na Universidade Federal de Sergipe. O evento terá como debatedores o professor doutor Antônio Fernando de Araújo Sá, a professora doutora Andréa Depieri e o militante político e ex-vereador de Aracaju, Marcélio Bonfim. O relatório da Comissão da Verdade de Sergipe aborda as graves violações de direitos humanos ocorridas em Sergipe (ou envolvendo sergipanos), no período entre 1946 e 1988. O debate será transmitido pela TV UFS. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 6 de março de 1897.

* É editor do Portal Destaquenotícias