Festa da Laranja como Patrimônio Cultural de Sergipe

A ‘Festa da Laranja’, do município de Boquim, a ser declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Sergipe”. Essa foi a decisão da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) mediante aprovação do Projeto de Lei de nº190/2021 de autoria da deputada estadual Maísa Mitidieri (PSD).

De acordo com o projeto, a Festa da Laranja será inserida no Calendário Oficial de Eventos do Estado. O evento ocorre anualmente no mês de novembro, na cidade Boquim, situada na região Sul de Sergipe. A Festa da Laranja vai para a 45º edição.

Segundo ainda consta na propositura, a Festa foi criada no ano de 1956, em Boquim, por jovens estudantes. Eles tomaram conhecimento da Festa da Uva no Rio Grande do Sul e tiveram a ideia de tornar o município conhecido, através de uma festa que divulgasse a laranja.

De acordo com a justificativa da deputada Maísa Mitidieri, há várias décadas a Festa da Laranja desperta a atenção do estado de

Sergipe no município de Boquim. A Laranja, o fruto tão comemorado, já passou por vários momentos na cidade e na região citrícola. Destacando que na década de 70 a cidade já foi considerada uma das maiores produtoras de laranja do Norte e Nordeste brasileiro.

Maísa frisa que o evento tende a movimentar diversos setores do município, exalta a cultura local e fortalece a economia e o comércio, prioriza valorizar os artistas de Sergipe, principalmente os locais. ” O evento se consolidou no calendário festivo do município, fazendo com que, ficasse conhecida através do evento e fosse lembrada como a Terra da Laranja. Quem não conhece o evento no estado, provavelmente já ouviu falar, pois, quem participou durante todo esse período, traz consigo alguma boa lembrança de algum momento como as feiras, palestras, shows artísticos, entre tantas outras atrações”.

Foto: arquivo Infonet

Por Stephanie Macêdo