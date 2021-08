Internet gratuita em praças e parques promete democratizar o acesso à informação em São Cristóvão

Um Projeto de Lei audacioso foi apresentado na noite desta quinta-feira (26) na Câmara Municipal de São Cristóvão. Trata-se do programa ‘Internet Móvel Wi-Fi Praças Conectadas’ que oferece aos visitantes de praças e parques públicos internet com velocidade mínima de 512kbps para ser acessada por meio de celular, smartphone, tablet, notebook e demais aparelhos compatíveis com o padrão Wi-Fi. O Projeto de Lei é de autoria do vereador Neto Batalha (PP).

Segundo o autor do PL, a medida tem objetivo de facilitar a inclusão digital no processo de democratização da informação, funcionando como uma ferramenta educacional para estudantes e trabalhadores que frequentam espaços públicos em São Cristóvão. “O uso será exclusivo para acesso às notícias, entretenimento, buscas e pesquisas que proporcionem interação e conhecimento dos usuários”, destacou Neto Batalha.

Segundo o parlamentar, nos dias de hoje é indispensável o uso da internet, tanto no trabalho, lazer e nos estudos, pois é necessário estar atualizado sobre os mais diversos assuntos. “Por ser um serviço imprescindível no mundo contemporâneo, acreditamos que será de extrema utilidade ter esta ferramenta à disposição de moradores e turistas que visitam a quarta cidade mais antiga do Brasil. O fomento ao turismo é uma consequência natural com a implantação da rede de internet”, declarou.

Neto Batalha alerta que projetos semelhantes estão em pleno funcionamento em vários municípios do Brasil. No estado de Santa Catarina, já existem 201 cidades conectadas. “Se o serviço pode ser disponível em diversas regiões por que São Cristóvão não pode?”, indagou o vereador.

Se aprovado, o PL determinará ao Poder Executivo Municipal a necessidade de informar aos usuários e frequentadores, por meio de placas afixadas em locais de fácil visualização, a disponibilidade do serviço gratuito de internet via Wi-Fi.

Ffoto assessoria

Por Guilherme Fraga