Itabaianinha é destaque na educação: melhor resultado, menor custo

Após ter obtido, por dois anos consecutivos, o melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, Itabaianinha se destaca mais uma vez. Em recente avaliação do Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC/SE), aliado ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TC/SE), o município obteve o melhor Índice de Eficiência Educacional do Estado, ou seja, tem a melhor educação, com o menor gasto de recursos.

Para o prefeito Danilo de Joaldo, o resultado é fruto de um trabalho contínuo e da preocupação com a aplicação responsável dos recursos.

“Temos que agradecer ao trabalho de toda equipe, em nome do ex-secretário Thiago de Joaldo que executou um brilhante trabalho durante quatro e nos colocou em destaque. Também é preciso reconhecer a competência do atual secretário Altemar José dos Santos, que nos mantém no topo, e de todos os outros gestores da pasta que muito contribuíram. Com muito compromisso, responsabilidade, e união, estamos nos mantendo como referência estadual em educação”, declarou o gestor.

Em texto divulgado, o próprio MPC/SE parabenizou o município. Segue o trecho:

“Muito bem, feita esta operação aritmética mencionada e calculando o índice de eficiência educacional para os Municípios sergipanos, encontramos como melhor colocado no referido índice, exatamente o Município de Itabaianinha, que, a um só tempo, obteve o melhor Ideb médio entre todas as redes municipais – 5,25; como assim, o menor custo aluno (gastos no ensino fundamental, por aluno, no ano de 2019): R$ 6.118,89. (E, neste prisma, recebe os nossos mais efusivos parabéns!)”

Esses resultados vêm da aplicação correta dos investimentos por parte da gestão, que vão desde a aquisição de equipamentos tecnológicos, até a formação pedagógica e emocional dos educadores.

“Entregamos tablets, maletas digitais, estamos investindo também na infraestrutura das escolas, com reformas e ampliações, e construções de creches. Temos também uma equipe multidisciplinar para atender professores, gestores e alunos, formada por psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, entre outros profissionais. Além de tudo isso, fazemos nossas próprias avaliações semestrais para analisar os problemas e corrigi-los com a máxima excelência. É esse conjunto que nos faz ter o destaque que temos”, finalizou o prefeito Danilo de Joaldo.