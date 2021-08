Juca assina ordens de serviço em Pedra Branca e Mussuca

O prefeito de Laranjeiras, José de Araújo Leite Neto (Juca) assinou novas ordens de serviço, dessa vez nos bairros Mussuca e Pedra Branca. Agora, os moradores da comunidade quilombola da Mussuca vão ver a unidade de saúde, que foi inaugurada há quase cinco anos, funcionando. A Prefeitura também disponibilizou uma ambulância para uso exclusivo daquela população.

Em Pedra Branca, o gestor municipal inaugurou o gabinete odontológico na UBS José Rosa Felipe, assinou mais uma ordem de serviço, para a construção do Centro de Especialidades Médicas (CEM) e fez a entrega de mais uma ambulância. No CEM vão ser disponibilizados médicos, dentistas, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, entre outros profissionais de saúde.

As ordens de serviço devolvem aos laranjeirenses, a esperança de um novo tempo. Givaldo Santos é moradora do bairro Mussuca e agradeceu à Prefeitura. “Agora é possível acreditar que, finalmente essa UBS que Juca inaugurou há quase cinco vai funcionar. A gestão passada deixou esse prédio se acabar e os vândalos destruíram a estrutura. Quanto à ambulância, a Prefeitura está atendendo mais uma reivindicação nossa. Aliás, Juca vem conversando e descobrindo as nossas necessidades”, disse.

O morador de Pedra Branca, Elicarlos Souza Santos destacou que em oito meses de gestão, a população já sente a diferença. “Muita coisa está mudando nesses últimos meses, inclusive a implantação de um gabinete odontológico. Estamos há mais de quatro anos sem ter um dentista em Pedra Branca. Esse novo centro de especialidades também vai facilitar bastante. Não precisaremos ir até a sede de Laranjeiras para tratar da saúde”, ressaltou.

O prefeito Juca reafirmou que ainda tem muito a fazer para reconstruir Laranjeiras. “Já fizemos muitos investimentos nesses oito meses de gestão, mas temos muito mais a fazer. O trabalho está só começando. Já realizamos alguns sonhos de moradores, porém as necessidades do povo são em todas as áreas. Aos poucos, estamos reconstruindo Laranjeiras com diálogo, busca de recursos em todas as esferas governamentais e planejamento”, frisou.

Midiando Comunicação/ASCOM PML.