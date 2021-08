Morador de rua acusado de arrombamentos em Aracaju causa prejuízo aproximado de 80 mil

Numa operação na manhã desta sexta-feira (27), policiais da 4ª Delegacia Metropolitana cumpriram o mandado de prisão preventiva contra um homem identificado como Givaldo Francisco da Silva, na capital sergipana. Ele é suspeito de cometer arrombamentos e roubos na cidade de Aracaju, já possuindo processos criminais anteriores em Sergipe e também no estado de Alagoas.

De acordo com as apurações das forças policiais, Givaldo é morador de rua, sendo o seu último domicílio fixo em Arapiraca, município alagoano. Ele é apontado como responsável por três ocorrências de arrombamento recentes: a primeira a uma pizzaria, em março deste ano, e as duas subsequentes à duas lojas de roupas, em maio, no bairro Farolândia. O prejuízo dos ocorridos foi calculado aproximadamente no valor R$ 80 mil, tendo alguns objetos sido recuperados.

Segundo inquéritos policiais, Givaldo já foi preso em três ocasiões, porém forneceu o nome falso de “Givaldo Ferreira da Silva” nessas situações. Contudo, após um exame realizado pelo Instituto de Identificação de Sergipe, foi constatado que ele utilizava um nome falso para ocultar seu histórico de crimes nas terras alagoanas.

Fonte e foto SSP