Movimento Polícia comparece a solenidade e cobra negociação ao Governo de Sergipe

O Movimento Polícia Unida marcou presença na inauguração do Centro de Reabilitação José Leonel Ferreira Aquino (CER IV), em Aracaju, na manhã desta sexta-feira, 27, com o objetivo de cobrar a regulamentação do adicional de periculosidade. A manifestação durante a solenidade enfatiza a necessidade da inauguração das negociações entre os policiais civis, militares e bombeiros e o Governo de Sergipe.

As categorias não receberam nenhum retorno da administração pública desde a reunião com o secretário de Administração, George Trindade, no último dia 05. Apesar do Governo divulgar que a negociação está aberta, não houve o acatamento da proposta do movimento, nem uma contraproposta governamental ou agendamento de uma nova reunião.

O vice-presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol/SE), Adelmo Pelágio, ressalta a importância do diálogo com o Governo do Estado para assegurar este direito constitucional. “Estamos sem diálogo com o Governo. Precisamos de diálogo e de negociação. Estamos flexíveis quanto ao índice, quanto à forma de implementação, quanto ao momento inaugural de implementação. Nós estamos com o espírito aberto, racionalizado, democrático e sensível. Estamos prontos para uma negociação grandiosa com o governo”, diz.

Pelágio explica que a presença do Movimento na solenidade de hoje visa lembrar ao Governo do Estado que o adicional de periculosidade é um direito constitucional e urgente e que as categorias esperam a abertura de uma negociação. “O objetivo da presença do movimento nesta solenidade é evidenciar para a sociedade e para o próprio Governo a nossa irresignação por não termos a nossa remuneração constitucionalizada, pelo fato de os mandamentos constitucionais, que estão prescritos nas Constituições Federal e Estadual, não estarem sendo cumpridos”, acrescenta.

Operação Polícia Unida

Durante a segunda Assembleia Geral Unificada do Movimento foi aprovado o início da Operação Polícia Unida. Nele, os trabalhadores da Segurança Pública aprovaram a implementação de um manual de conduta com diretrizes que os servidores devem cumprir em sua rotina de trabalho, sempre respeitando a legislação vigente. “O Movimento Polícia Unida se caracteriza pelo uso gradual da força, consoante a sua imensa responsabilidade social. O Movimento Polícia Unida vem evitando uma paralisação e buscando diálogo”, diz.

Foto assessoria

Por Raquel Almeida